Berlin kjøper tilbake boliger for 9 milliarder kroner

Byregjeringen i Berlin sier målet er å få bukt med økende leiepriser, men får kritikk for pengebruken.

Oppkjøpsavtalen som ble kjent sent torsdag, innebærer at det offentlig eide boligselskapet Gewobag kjøper tilbake leilighetene som ble oppført som sosialboliger fra 1960- til 1990-tallet.

Prislappen på 920 millioner euro er mer enn dobbelt så mye som bydelsstaten tjente på privatiseringen av eiendommene for 15 år siden, ifølge tyske medier.

«Bortkastede penger»

Målet med oppkjøpet er å «holde leieprisene stabile i Berlin», ifølge ordfører Michael Müller. Oppkjøpet er den største renasjonaliseringen som noen gang er gjennomført i byen, der leieprisene er blitt doblet det siste tiåret.

Gewobags styre sier avtalen med det private eiendomsselskapet Ado Properties innebærer at Berlin får rundt 68.000 leiligheter i sitt eie.

Det høyrepopulistiske partiet AfD kaller tiltaket for «bortkastede penger», mens det næringslivsliberale partiet FDP anklager myndighetene for å ta del i «eiendomsspekulasjon».

– Gewobag skylder nå millioner uten at de har klart å skape en eneste kvadratmeter med nye boliger, tvitrer FDP.

Diskuterer husleiekontroll

Oppkjøpet skjer få måneder etter at den tyske hovedstaden kjøpte opp rundt 670 leiligheter fra en privat eier i Karl Marx Allee, også det i et forsøk på påvirke prisstigningen i utleiemarkedet.

Den kraftige økningen i bokostnader har blitt en brennhet sak i Berlin. Byregjeringen ble i juni enige om rammene for et lovforslag som vil innebære at leieprisene fryses i fem år fra 2020.

Hele 1,5 millioner leiligheter kan bli omfattet, ifølge myndighetene i Berlin, som fortsatt jobber med lovutkastet.

