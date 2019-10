Cuba ut mot USA etter innreiseforbud mot Raul Castro

– Dette er en handling som er blottet for all praktisk effekt og hensikten er å fornærme Cubas verdighet og følelsene til vårt folk, sa ministeren da han talte i FNs hovedforsamling lørdag kveld.

Castro ble denne uken ilagt et innreiseforbud som følge av menneskerettighetsbrudd og støtten til den venezuelanske lederen Nicolás Maduro, uttalte USAs utenriksminister Mike Pompeo.

– Det hele er en gulrot til cubansk-amerikanske høyreekstremister, i et forsøk på å sanke stemmer, sa Rodriguez Parrilla.

Det regnes som usannsynlig at 88-åringen planla noen tur til USA, men sanksjonene innebærer også at Castros fire barn nektes innreise til landet. Blant dem er datteren Mariela Castro Espin, som har blitt en fremtredende forkjemper for homofile og lesbiskes rettigheter og økt kunnskap om hiv og aids.