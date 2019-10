Har ikke plan om å blokkere kinesiske aksjer

En kilde i Finansdepartementet i USA sier til Bloomberg at det foreløpig ikke finnes noen plan for å stoppe kinesiske selskaper fra å bli notert på amerikanske børser. Dette kommer dagen etter at det gikk rykter om at Trump-administrasjonen så på forskjellige metoder for å begrense amerikanske investorers muligheter til å flytte penger til Kina.

Ifølge Bloomberg ble det også diskutert å begrense amerikanernes eksponering mot det kinesiske markedet gjennom myndighetenes pensjonsfond, og forskjellige måter man kan legge lokk på kinesiske selskaper som er inkludert i amerikanske selskapers indeksfond.

Både Alibaba Group og Baidu, som er notert på NYSE og Nasdaq, falt henholdsvis 5,15 prosent og 3,67 prosent på fredag etter nyheten.