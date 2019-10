Finansminister: – Ingen vet hva en hard brexit vil koste

I et BBC-intervju like før han skulle tale til De konservatives landsmøte i Manchester mandag sa Javid at han ikke er sikker på hvor mye en såkalt hard brexit vil koste.

– Jeg tror ingen egentlig kan gi et fullverdig svar på det spørsmålet, sa statsråden. Han gjentok samtidig at en utmelding uten en avtale ikke er regjeringens foretrukne løsning.

–Vi jobber utrolig hardt for å få på plass en avtale innen 31. oktober. Jeg tror absolutt at det kan skje. Men klarer vi det ikke, så må vi fortsatt gå ut av EU den dagen. Vi kan ikke vingle og utsette mer og vil gå ut uten en avtale, om nødvendig, fortsatte han og gjentok dermed det som hele veien har vært regjeringens og statsminister Boris Johnsons linje.

Finansministeren sa ikke noe konkret om hva arbeidet består av. EU har hele tiden sagt at det er opp til britene å komme med et realistisk alternativ til løsningene i avtalen som ble fremforhandlet av Johnsons forgjenger Theresa May.

I landsmøtetalen skal Javid redegjøre for regjeringens planlagte investeringer i veier, busstransport og bredbånd.

– Alle fordelene med vår infrastrukturrevolusjon vil kanskje ikke merkes før det har gått en stund, men arbeidet må begynne her og nå, heter det i en versjon av talen som er blitt kjent på forhånd.

