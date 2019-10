Giuliani stevnes av Demokratene i Kongressen

Det er utenrikskomiteen, etterretningskomiteen og tilsyns- og reformkomiteen som stevner Giuliani og krever at han legger fram dokumenter relatert til riksrettsprosessen mot president Trump.

Komitélederne ber om dokumentasjon av all intern kommunikasjon mellom Giuliani og tre av hans medarbeidere tilknyttet Trumps angivelige forsøk på å presse Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til å innlede en «politisk motivert etterforskning» av Joe Biden og sønnen hans.

Bekreftet på CNN

De begrunner stevningen med at Giuliani selv har innrømmet at han ba Ukrainas regjering om å «gå etter» tidligere visepresident Joe Biden, som leder kappløpet om å bli Demokratenes presidentkandidat neste år.

Giuliani bekreftet 20. september overfor CNN at han hadde oppfordret Ukraina til å etterforske Joe Biden.

– Selvsagt har jeg det, sa Guiliani.

Kunne bidra

I den mye omtalte telefonsamtalen mellom Zelenskyj og Trump 25. juli sa Trump gjentatte ganger at både Giuliani og justisminister William Barr kunne bidra i en etterforskning av Biden. Det viser et sammendrag av samtalen som Det hvite hus selv har offentliggjort.

Giuliani varslet allerede i februar at han ønsket å «påvirke» en etterforskning i Ukraina for å finne informasjon som kunne være «veldig, veldig til hjelp» for hans klient. Han insisterte på at det ikke var ulovlig, selv om enkelte ville kalt det «upassende».

Giuliani representerer Trump og hans personlige interesser og har ingen stilling i den amerikanske regjeringen. Ifølge USAs justisdepartement har Barr ikke diskutert noen etterforskning av Biden eller sønnen med Trump.

Giuliani har varslet at han bare vil samarbeide med granskingen om president Trump sier ja.