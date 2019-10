Boris Johnson lover brexit 31. oktober

Han holdt seg dermed til sin faste linje, til tross for vedtaket i Parlamentet som krever at han ber om en utsettelse hvis det ikke oppnås en avtale med EU.

– I Brussel vil vi i dag legge fram det jeg mener er et fornuftig og rimelig forslag, som legger opp til kompromiss fra begge sider. Samtidig skal det tillate at Storbritannia helt og holdent forlater EU og tar kontroll over vår egen handel fra start, sa Johnson. Han lovet samtidig at det ikke skal være kontroller ved eller nær grensen.

– Jeg håper våre venner forstår at dette er et kompromiss fra vår side og at de også er villige til å inngå kompromiss. Dersom EU ikke tar imot dette tilbudet, er alternativet at det ikke blir noen avtale, understreket han.

Han langet også ut mot opposisjonspartiet Labour, som han omtale som «brodermorderiske, antisemittiske marxister».

Det er ventet at statsministeren legger fram sin plan for brexit onsdag, og han skal senere i ettermiddag ha en telefonsamtale med EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker.

