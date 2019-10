Syv døde og store ødeleggelser etter at tyfon rammet Japan

Tyfonen Hagibis var varslet til å være den kraftigste stormen som ville ramme Japan på 60 år. Da den kom inn over land i morgentimene lørdag var det med voldsom vind og kraftig regn noe som skapte omfattende ødeleggelser, utløste jordskred og stormflo.

Myndighetene hadde på forhånd oppfordret 7,3 millioner mennesker til å evakuere fra de mest utsatte områdene.

Sju omkommet

Etter at stormen hadde passert ble det meldt om at 100 personer var skadd og 15 personer var meldt savnet. Sju personer er meldt omkommet som følge av tyfonen, ifølge den japanske regjeringens talsperson Yoshihide Suga.

Stormen har ført til at 376.000 boliger er uten strøm og at 14.000 husstander fremdeles mangler vann, opplyste Suga videre. Helikoptre og båter blir brukt i arbeidet med å redde folk ut fra bygninger som er truffet av jordskred.

Flere enn 13.500 hadde oppsøkt tilfluktssteder for å være i sikkerhet mens tyfonen raste. Mange butikker var tømt for varer ettersom folk hadde sikret seg med forsyninger i forkant.

– Jeg ble evakuert fordi taket på huset mitt ble revet av under den forrige tyfonen som rammet oss, og regnet kom inn. Nå er jeg bekymret for huset mitt, fortalte en 93 år gammel mann i Tateyama i Chiba øst for Tokyo.

Ekstrem nedbør

Hagibis hadde vindkast på opptil 60 meter per sekund før tyfonen traff land. Vindhastighetene er langt over det som kvalifiserer som orkan i Atlanterhavet. De ekstreme nedbørsmengdene beskrives som de største noensinne i områdene som er rammet. Det var ventet en halv meter regn på 24 timer.

Flere timer før den verste delen av stormen traff land, ble det første dødsofferet registrert i Chiba, øst for Tokyo.

Mannen kjørte en liten lastebil som ble kastet rundt av en tornado som oppsto idet tyfonen nærmet seg. Han ble sendt til sykehus, men erklært død ved ankomst. I samme område var strømmen gått flere steder. Chiba ble også rammet av en kraftig tyfon i september.

Jordskjelv skapte frykt

En mann i 60-årene ble dratt død ut av sitt oversvømmede hus i Kawasaki, nær Tokyo. En tredje mann omkom da et jordskred traff to hus øst i landet, ifølge Reuters.

Samtidig med det voldsomme været lørdag kveld skapte et jordskjelv med styrke 5,7 frykt i Tokyo for mange som hadde oppsøkt sentre for å søke ly for uværet.

Flere elver i området gikk over sine bredder, deriblant Tamagawa-elven som renner gjennom boligstrøk i Tokyo. Blant de savnede er tre personer som ble tatt med av vannet da bilen de satt i befant seg på en bru som brast over Chikuma-elven. Mange frykter verre flom når myndighetene må åpne flere sluser for å avlaste i damanlegg.

Omtrent en halv million husstander mistet strømmen som følge av stormen.

Avlysninger

Tyfonen fikk alvorlige konsekvenser allerede før det begynte å blåse opp på fastlandet.

Japans Grand Prix i Formel 1 ble fredag avlyst, men skal etter planen avvikles søndag. Også flere store rugbykamper ble avlyst lørdag, og over 1.900 flyavganger måtte innstilles. Også tog og T-banesystemet var stanset i påvente av uværet.

Tokyo er med sine nabobyer Kawasaki og Yokohama blant de største sammenhengende byområdene i verden med om lag 36 millioner innbyggere.

(©NTB)