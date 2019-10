Barnier skal ha fortalt EU-ambassadørene at bare ett tema gjenstår i brexitforhandlingene

Opplysningen gjengis på Twitter av både BuzzFeeds Europa-redaktør Alberto Nardelli og The Guardians Jennifer Rankin.

Løsningen som EU og Storbritannia nå arbeider med for Irland og Nord-Irland, skal legge opp til at Nord-Irland forblir i EUs system for innkreving av moms. Dermed må det en mekanisme på plass for handel mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia.

Barnier begynte sitt orienteringsmøte med EU-ambassadørene klokka 19 onsdag. Både Sky News og BBC har sitert britiske kilder på at de ikke venter at noe utkast til brexit-avtale kommer på plass i kveld.