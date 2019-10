EU-ledere planlegger å støtte brexitplan på toppmøtet

Det var stille før stormen, og ingenting virket klart da toppmøtedagen startet. Det endret seg raskt da det ble kjent at en ny brexitavtale var klar.

– Dette er en unik løsning, som tar hensyn til Nord-Irlands unike historie og geografi, sa Leo Varadkar. Som statsminister i Irland leder han det gjenværende medlemslandet som blir mest berørt av den britiske utmeldingen.

– Nærmer oss oppløpssiden

Også de øvrige stats- og regjeringssjefene var positive. Etter et par timers diskusjon sluttet de seg til avtalen.

– Det ser ut som vi nærmer oss oppløpssiden, sa EU-president Donald Tusk på en felles pressekonferanse med Varadkar, brexitforhandler Michel Barnier og kommisjonens president Jean-Claude Juncker.

– Det som gjør en avtale mulig i dag når det var umulig i går, er Irlands positive vurdering. Vi har hele tiden stått last og brast med dem, sa Tusk.

– Jeg har lært noe viktig om EU, om det samholdet og den styrken unionen har. Jeg har opplevd en enorm solidaritet, la Varadkar til.

Formelt og teknisk var den siste brikken som kom på plass, en løsning som kunne sikre at det ikke blir noen grensekontroll mellom EU-medlemmet Irland og britiske Nord-Irland, noe som har vært et tydelig krav fra EU.

Trist

Alle de fire på podiet på påpekte samtidig at de synes det var trist at britene forlater unionen.

– Det er som en gammel venn som legger ut på en reise uten oss, og vi håper det går bra for dem. Jeg håper det alltid er plass til dem om de ønsker å komme tilbake, sa Varadkar før toppmøtet fortsatte.

I løpet av to intense møtedager skal lederne også diskutere Tyrkias militæraksjon i Tyrkia, utvidelse av unionen på Balkan, strategi og langsiktig budsjett.

– Fullt og helt

Boris Johnson ble satt på gangen mens de gjenværende 27 lederne diskuterte avtalen, men han var svært positiv etter at avtalen var godkjent.

– Dette har vært en veldig produktiv dag for Storbritannia. Vi har fått en god avtale, og jeg mener den er bra for våre venner i EU også. Dette betyr at vi som nasjon kan gå samlet ut av EU og ta kontroll over vår fremtid – sammen, sa den britiske statsministeren på en egen pressekonferanse.

– Jeg føler meg trygg på at mine kolleger i Parlamentet vil ønske å stemme for denne avtalen på lørdag og i dagene som kommer. Dette er vår sjanse til å få brexit unnagjort på demokratisk vis, la han til og gjentok dermed en av sine kjente fraser.

Må godkjennes

For selv om rådet nå har satt sitt godkjentstempel på avtalen, er nemlig ikke brexitsagaen over ennå. For at den skal være gyldig, må avtalen godkjennes av både EU-parlamentet og det britiske Parlamentet.

Alle som har fulgt med på britenes lange vei ut, husker at Theresa May også fikk i stand en avtale med EU, men så gikk på gjentatte nederlag på hjemmebane. Brexit ble hennes bane, og Boris Johnson kom inn med løfter om en bedre avtale og en hardere retorikk.

Men Johnson starter i motbakke før lørdagens ekstraordinære parlamentsmøte. Det nordirske støttepartiet DUP sier det ikke kan stille seg bak avtalen. Det vil heller ikke Labour, Liberaldemokratene eller det skotske nasjonalistpartiet SNP. Med 288 av de 650 plassene i Underhuset – inkludert noen potensielle opprørere i egne rekker – må Johnson få drahjelp utenfra.

Johnson har hele tiden holdt hardt på at utmeldingen skal skje når måneden er omme og at han ikke vil be EU om mer tid. Da må han få et ja fra Parlamentet senest på lørdag for å unngå lovkravet om å be Brussel om en utsettelse.