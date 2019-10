Demokratene vil stoppe Trumps G7-planer på privat golfklubb

Lovforslaget kalt «Trump's heist undermines the G-7 act» går ut på at dersom det blir vedtatt, kan alle midler som skal brukes på møtet, bli stoppet.

Dersom det blir vedtatt, vil Det hvite hus også bli tvunget til å levere over alle relevante dokumenter om hvordan Trump-administrasjonen kom fram til at presidentens private golfanlegg var det beste valget.

– Utsiktene om at Trump-administrasjonen ville tilsidesette grunnloven for å fylle presidentens lommer ved å holde det kommende G7-toppmøtet og reklamere for presidentens vaklende eiendommer, er svært urovekkende, sier demokraten Bennie Thompson i Representantenes hus.

Det er ventet at forslaget vil få flertall i Representantenes hus, der demokratene har flertall, men ikke i Senatet, der republikanerne er i majoritet.

Beslutningen om å holde G7-toppmøtet på Trumps Doral-anlegg i Miami 10.–12. juni har fått kritikk, særlig i lys av at kunngjøringen kommer i en tid der Trump anklager sin demokratiske rival Joe Bidens familie for å ha hatt personlig vinning av den tidligere visepresidentens politiske embete.

Golfklubben Trump National Doral Miami er Trump-familiens mest innbringende eiendom, ifølge The New York Times. Men eiendommen går derimot i økonomisk motbakke. I mai meldte avisen at stedets netto driftsinntekter hadde falt med 69 prosent på to år.

Ifølge fungerende stabssjef Mick Mulvaney var det en viktig årsak i valg av lokaler at alle de utenlandske delegasjonene og pressen kunne bo på samme sted.

(©NTB)