250 britiske luksusmerker på sjarmoffensiv

Fredag innførte USA straffetoll på en rekke EU-varer som svar på et EU har gitt ulovlige subsidier til flyprodusenten Airbus.

Mandag starter den britiske luksusorganisasjonen Walpole, som representerer over 250 britiske luksusmerker en sjarmoffensiv i New York.

Handelsdelegasjonen, som også skal innom Chicago og Washington D.C., hadde riktignok planlagt før World Trade Organisation ga USA grønt lys til å innføre høyere tollsatser på europeiske varer for til sammen 7,5 milliarder dollar pr. år.

Ved forrige tur kunne Walpole-medlemmene rapportere om ny ordrer verdt 1 million pund.

Walpole-sjef Helen Brockelbank sier til CNN at USA er det største markedet for britiske luksusvarer utenfor EU, og utgjør om lag 23 prosent, eller 9 millioner pund, av den årlige eksporten. Hun synes britiske luksusvarer, som blant annet omfatter ullvarer, har fått et «ufortjent fokus» når straffetollsatsene på mellom 10 og 25 prosent settes.

– Importerer forbrukerne istedet

I tillegg til å promotere britiske luksusvarer vil hoteller som The Savoy, Corinthia og Belmond fremheves.

«Om vi ikke kan eksportere varene, bare importerer vi forbrukerne», sier Brocklesbank.

En av deltagerne på turen er Kathryn Sargent, Savile Rows første kvinnelige mesterskredder. Hun påpeker at en skattesats på 25 prosent vil øke prisen på den billigste dressen hun selger med om lag 1.625 dollar.

«Det kan gjøre at folk tenker seg om to ganger før de kjøper», sier Sargent, som vil se hvilke reaksjoner et slikt resonnement får hos innkjøperne hun skal treffe.

Andre kjente merker som er med i handelsdelegasjonen neste uke er Harrods, og verdens eldste hattebutikk Lock &Co.