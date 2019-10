NHO: Svært beklagelig at det ikke ble noen avklaring rundt Brexit

Storbritannias statsminister Boris Johnson gikk på et nytt nederlag lørdag da Underhuset stemte for å utsette avtalen om brexit som han har forhandlet fram med EU.

– Det er svært beklagelig at det ikke ble en avklaring i dag på britenes uttreden av EU og EØS. Det er nå helt åpent om det blir «no deal» 31. oktober, en ny utsettelse eller om avtalen blir vedtatt i en senere avstemning, sier avdelingsdirektør for internasjonal avdeling Tore Myhre i NHO i en pressemelding.

Lørdagens avstemning medfører at Johnson må gjøre det han minst av alt ønsket, nemlig å be EU om en utsettelse av brexit innen midnatt natt til søndag. Etter avstemningen sa Johnson at han fortsatt vil gjøre alt han kan for at Storbritannia forlater EU 31. oktober.

– Det betyr at bedriftene fremdeles må belage seg på kaos og usikkerhet fremover, påpeker Myhre.

– NHO håper at det til slutt blir en avtale slik at Storbritannia går inn i overgangsordningen der alt fortsetter som før ut 2020. Men inntil avtalen er i boks, må bedriftene være forberedt på at britene går ut uten en avtale den 31. oktober. Vi anbefaler bedriftene å benytte seg av NHOs sjekkliste på NHO.no for å forberede seg på en «no deal», sier han.