Tyrkisk soldat drept i Syria

– En av våre heroiske kamerater falt som martyr og en annen ble såret etter å ha blitt beskutt med panservern og håndvåpen av terrorister under et rekognoserings- og overvåkingsoppdrag i Tell Abyad-området, heter det i en kunngjøring.

Tyrkiske myndigheter anser den kurdiske YPG-militsen for å være avlegger av PKK-geriljaen i Tyrkia og omtaler konsekvent begge som terrorgrupper.

Tyrkia innledet en militæroffensiv mot kurdisk milits nordøst i Syria 9. oktober og vil opprette en drøyt 30 kilometer bred «sikkerhetssone» langs grensa.

Etter et langt møte med USAs visepresident Mike Pence og utenriksminister Mike Pompeo i Ankara torsdag, gikk president Recep Tayyip Erdogan med på å stanse angrepene i fem dager for å gi de kurdiske militssoldatene anledning til å trekke seg ut av området.

Opprørsalliansen SDF, som i hovedsak består av YPG-soldater, gikk med på avtalen, men begge parter har siden anklaget hverandre for brudd på våpenhvilen.

SDF anklaget lørdag Tyrkia for å hindre evakuering av krigere, sårede og sivile, mens Tyrkia anklaget SDF for 20 brudd på våpenhvilen.

Lørdag truet Erdogan med å «knuse hodene» til de kurdiske militssoldatene dersom de ikke de trekker seg ut av området innen tirsdag kveld.