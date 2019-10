Kronprins Haakon til Japan for å feire ny keiser

Keiser Akihito hadde sittet 30 år på tronen da han abdiserte 30. april. Det er første gang på 200 år at en japansk keiser abdiserer.

Den offisielle markeringen av tronskiftet finner sted i Tokyo tirsdag. Kronprinsen skal også delta på en middag med norske og japanske næringslivsledere kvelden før, ifølge Slottet.

Sammen med sin kone og tidligere keiserinne Michiko moderniserte den nå avgåtte keiseren det tradisjonsbundne keiserriket. Han nærmet seg folket og bidro til å øke oppslutningen om monarkiet.

Akihito banet også ny vei ved å gifte seg med kvinnen han elsket, og ved å beklage Japans rolle under andre verdenskrig.

Harmoniens tid

Æraen han har regjert i, fikk navnet Heisei, som betyr å oppnå fred. Med sønnen Naruhito går Japan inn i en ny tid, som landets myndigheter har døpt Reiwa – orden og harmoni.

Da Naruhito som 59-åring overtok Krysantemumtronen som keiser 1. mai, var det som den nest eldste noensinne. Han har lovet å legge seg på samme linje som faren, blant annet ved å vise omtanke og omsorg for landsmenn som sliter.

Tidligere har han studert historie i Tokyo og Oxford, og han har skrevet både en bok og flere artikler om japansk historie.

Ga ikke opp

I 1993 giftet han seg med diplomaten Masako Owada. Ifølge Wikipedia møttes de to for første gang i 1986, og det tok åtte år og to avslag før hun endelig sa ja til å gifte seg med ham.

Sammen har de datteren Aiko (17), som har det offisielle navnet prinsesse Toshi.

Keiseren har engasjert seg i vannpolitikk og er æresmedlem i Den internasjonale vannkommisjonen. Han har flere ganger deltatt på internasjonale vannkonferanser.

Etter å ha spilt fiolin i flere år skiftet han til bratsj, fordi instrumentet ifølge ham selv er mer i tråd med hans smak, både musikalsk og personlig.