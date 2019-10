Brexit – dette kan skje nå

Samtidig skal EU ta stilling til om de skal godta nok en Brexit-utsettelse, noe Johnson ble tvunget til å be om etter nok et nederlag i Underhuset lørdag.

Men den reviderte utmeldingsavtalen som Johnson spikret med EU torsdag, er ikke død, understreker Catherine Barnard, professor i EU-rett ved universitetet i Cambridge.

– Regjeringen vil holde en ny avstemning allerede mandag. Om parlamentslederen tillater det, og om Parlamentet sier ja, så innebærer det at Johnson trekker tilbake forespørselen om utsettelse som han sendte til EU, sier Bernard til det svenske nyhetsbyrået TT.

Spørsmålet er om det er tillatt å stemme over samme spørsmål i Underhuset flere ganger. Det blir klart mandag, ifølge parlamentslederen John Bercow.

Usikkerhet

Utenriksminister Dominic Raab hevdet søndag at det nå er nok støtte i Parlamentet til å få vedtatt statsminister Boris Johnsons brexitavtale.

– Regjeringen må få med seg flere parlamentsmedlemmer fra Labour. Dessuten er det usikkerhet rundt støtten fra det nordirske unionistpartiet DUP, sier professor Bernard.

Johnson har sverget dyrt og hellig på at han skal få Storbritannia ut av unionen 31. oktober – enten det er med eller uten en avtale.

Kan drøye til januar

Med en eventuell utsettelse på tre måneder, kan den nye brexitdatoen bli 31. januar 2020.

– Jeg vil ikke forhandle fram en utsettelse med EU, og loven krever heller ikke at jeg gjør det, sa Johnson etter nederlaget i Underhuset lørdag.

En utsettelse til januar krever imidlertid tilslutning fra samtlige av EUs 27 stats- og regjeringssjefer. Frankrikes president Emmanuel Macrons kontor har allerede uttalt at de ikke har noen interesse av at utmeldingen utsettes nok en gang.

Det er ventet at det vil ta noen dager for Brussel å avklare spørsmålet.

– Forakt

Like etter at Johnson sendte brevet hvor han ba om utsettelse, sendte han et annet brev hvor han ba EU om å ikke gi dem nok en utsettelse. Bare det siste brevet hadde statsministerens signatur.

Denne manøveren vil trolig bli tatt til retten av motstanderne hans, som mener at han forsøkte å gå imot de folkevalgtes intensjon.

– Johnson behandler Parlamentet og rettssystemet med forakt, hevdet Labours finanspolitiske talsmann John McDonnell, som anklager den britiske statsministeren for arroganse.

Opprinnelig skulle Storbritannia ha forlatt EU 29. mars i år, men britene fikk utsatt datoen til 31. oktober for å unngå at landet krasjer ut av unionen uten en avtale.