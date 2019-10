Trump ber statlige organer si opp kritiske aviser

Pressesekretær Stephanie Grisham i Det hvite hus hevder at det dreier seg om innsparinger, og at ikke å fornye abonnementene vil spare skattebetalerne for hundretusener av dollar.

Trump er ofte rasende på de to avisene. I et intervju med Fox News mandag sa han at de ikke ville ha New York Times i Det hvite hus lenger, og at både den og Washington Post trolig blir sagt opp.

– New York Times, som er en falsk avis, den vil vi ikke ha i Det hvite hus lenger, sa han på programmet til Sean Hannity.

– De er begge falske. Hvis du tar en titt på New York Times og ser på hva slags journalistikk de driver med, det var alt, det viser seg at alt er feil, sa han videre.

Det er ikke første gang en president boikotter en avis. John F. Kennedy sa opp Det hvite hus' abonnement på New York Herald Tribune som han mente var for partisk.