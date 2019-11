Kinesiske myndigheter vil ha ansiktsgjenkjenning på metrostasjoner

Planen er å bruke et «kredittsystem» for å sluse passasjerene inn i ulike kanaler, skriver statskontrollerte medier onsdag.

Rushtiden er preget av lange køer og passasjerer som krangler med ansatte som følge av at kontrollen går tregt.

For å bedre situasjonen vil myndighetene installere kameraer som kan skanne ansiktene til passasjerene ved inngangen til metrostasjonene. Derfra skal de sluses inn i ulike sikkerhetskanaler, opplyser Zhan Minghui, som er sjef for kontrollsenteret knyttet til jernbanenettet i Beijing.

– Hvit liste

Personer på det han kaller «hvit liste», vil få en raskere sikkerhetssjekk. Andre, som får en «unormal reaksjon», må regne med ekstra grundig kontroll.

Zhan har ingen opplysninger om hva kriteriene for sorteringen av passasjerene vil være.

– Teknikken har som formål å gjøre sikkerhetskontrollene mer effektive og vil både inkludere kontroll av kropp og bagasje når et større antall passasjerer ankommer stasjonen, sa han under en transportkonferanse i Beijing tirsdag.

Hver dag har metroen i Beijing i snitt over 12 millioner reiser, og tallet er ventet å stige til 17 millioner innen 2022.

Prikkbelastning

I mai begynte myndighetene å prikkbelaste passasjerer som spiser mens de reiser med metroen.

Ansiktsgjenkjenning er en omstridt teknologi sett fra et overvåkingsperspektiv og folks rett til privatliv.

I Kina blir teknologien brukt både for å sjekke folk ut av supermarkeder og til overvåking, ikke minst vest i landet der Kina anklages for masseovervåking av den muslimske folkegruppen uigurene.

Mange kinesiske forbrukere er imidlertid glade for teknologien fordi den gjør hverdagen enklere. Nylig varslet en fornøyelsespark som er under bygging i Beijing, at besøkende vil slippe å vise billett takket være kameraer som skanner ansiktene og registrerer om de har betalt eller ikke.