Lagarde: Tyskland bør bruke mer penger

Den nye ESB-sjefen Christine Lagarde mener at land med rom i budsjettet ikke har gjort den nødvendige innsatsen i årene etter gjeldskrisen for ti år siden.

– Land med kronisk overskudd, som Nederland, Tyskland og noen få andre land i verden – bør ikke holde igjen pengebruken så mye, sier Lagarde i et intervju med den franske radiostasjonen RTL.

Her ber hun de aktuelle landene bruke mer på investeringer i infrastruktur, utdanning og innovasjon.

Hun gjentok også et budskap Frankrikes president Emmanuel Macron har kommet med mange ganger og ba om mer budsjettsolidaritet mellom landene som bruker EUs fellesvaluta. Det er en oppfordring som tidligere har fått en kjølig mottakelse i nettopp Tyskland og Nederland og andre nordeuropeiske land.

– Vi deler valuta, men vi deler ikke mye når det kommer til budsjettpolitikken, sier Lagarde, som synes det er synd pengeunionen ikke har et felles budsjett.

Tidligere i måneden ble eurolandenes finansministre enige om et såkalt budsjettinstrument, et lite fellesbudsjett som er langt unna Macrons ambisiøse mål. Ordningen, som er kjent under forkortelsen BICC, er ikke godkjent av landenes ledere ennå.

Lagarde tar formelt over etter Mario Draghi som europeisk sentralbanksjef fredag.