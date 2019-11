USA: Riksrettsprosessen mot president Donald Trump formaliseres

Av de 660 representantene tilstede stemte 229 representanter, hvorav 228 demokrater og en uavhengig, for å formalisere en riksrettsprosess mot president Donald Trump. Totalt stemte 232 representanter for å starte en riksrettsprosess mot presidenten.

Samtlige tilstedeværende republikanere, totalt 194 stykker stemte på sin side nei til å formalisere riksrettsprosessen mot presidenten. Også to demokrater stemte i mot. Syv representanter avla ikke stemme.

Resolusjon åpner blant annet for at høringer av personer som er stevnet som vitner i granskningen, skal være offentlige.

Høringene dreier seg i første rekke om beskyldningene mot Trump om at han skal ha forsøkt å presse Ukraina til å etterforske tidligere visepresident Joe Biden, som er en av favorittene til å bli Demokratenes presidentkandidat i 2020.

Ifølge CNN pleier ikke «Speaker of the house» å delta i avstemningen, men Nancy Pelosi, som har hatt embedet siden 2007 skal ifølge mediehuset ha deltatt og stemt «ja» i dette tilfellet.

– Heksejakt

Minutter etter at resultatet ble klart reagerte presidenten på Twitter med å betegne det som en den største heksejakten i landets historie:

«The greatest witch hunt in American history».

Presidentens datter, Ivanka Trump, tok også til Twitter, og siterte et brev tidligere president Thomas Jefferson skal ha sendt til sin datter Martha.

«“…surrounded by enemies and spies catching and perverting every word that falls from my lips or flows from my pen, and inventing where facts fail them.” -Thomas Jefferson’s reflections on Washington, D.C. in a letter to his daughter Martha. Some things never change, dad!»

Demokratene har flertall

Det var ventet at resolusjonen ville bli vedtatt ettersom Demokratene har flertall i Representantenes hus. Den er en stor seier for partiet, som får kontroll over etterforskningen.

Det er Representantens hus som står for etterforskningen i en riksrettsprosess, mens det er Senatet som kommer med kjennelse.

Samtidig fortsetter de lukkede høringene i saken, og torsdag er det Tim Morrison som spørres ut. Han var Trumps rådgiver i russiske og europeiske saker, men gikk av dagen før torsdagens høring.