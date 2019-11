Trump melder flytting til Florida

Det kommer fram i en «bostedserklæring» sendt til domstolen i Palm Beach i slutten av september, hvor både han og førstedame Melania Trump erklærer at deres eksklusive feriested Mar-a-Lago fra nå av vil være deres permanente adresse, skriver New York Times.

«Om jeg oppholder meg et annet sted eller i en annen delsstat eller stat, erklærer jeg herved at min overfor beskrevne bolig i delstaten Florida er mitt dominerende og viktigste hjem, og jeg har tenkt å fortsette det permanent sådan», heter det fra presidenten.

Siden han kom til makten har Trump ifølge avisa tilbrakt 99 dager på Mar-a-Lago, sammenlignet med 20 dager i Trump Tower, som er hans nåværende adresse.

Skatt

Det hvite hus har ikke ønsket å kommentere overfor NY Times hvorfor Trump bytter adresse, men en person som skal stå nær presidenten hevder at det i all hovedsak skyldes skatt.

En annen grunn skal ifølge kilden være at Trump er «rasende» fordi statsadvokaten på Manhattan, Cyrus R. Vance har krevd at Trumps revisorfirma gir fra seg presidentens skattemeldinger som privatperson og næringsdrivende de siste åtte årene.

Florida, som ikke har statlig inntektsskatt eller arveavgift, har lenge vært et sted for de velstående å slippe unna de høyere skattene i nordøst.

Bekrefter flytting

Donald Trump bekrefter torsdag flyttemeldingen på Twitter. Der skriver han at han håper å bli i Det hvite hus i fem år til og gjøre Amerika «great again», men at han og hans familie vil gjøre feriestedet i Palm Beach til deres permanente bolig.

«Jeg verdsetter New York og beboerne i New York, og vil alltid gjøre det. Men dessverre, til tross for at jeg betaler millioner av dollar i by, statlige og lokale skatter hvert år, har jeg blitt behandlet veldig dårlig av de politiske lederne i både byen og staten», skriver presidenten.

«Få har blitt verre behandlet. Jeg hatet å måtte ta denne avgjørelsen, men det er dette som til slutt vil være det beste for alle berørte», tvitrer Trump og sier at New York alltid vil ha en spesiell plass i hans hjerte.

