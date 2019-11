Tusenvis demonstrerte for skotsk uavhengighet

Blant dem som deltok i massemønstringen, var Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon fra det skotske nasjonalistpartiet SNP.

– Et selvstendig Skottland er nærmere enn det noensinne har vært. Det er virkelig innen rekkevidde, sa Sturgeon da hun holdt appell foran tusenvis av tilhengere.

Det var første gang siden 2014 at førsteministeren deltok på et arrangement for skotsk selvstendighet.

Sentrum av Glasgow var fylt opp av ivrige skotter som spilte sekkepipe og viftet med det skotske flagget og holdt opp plakater med påskriften «Yes». Flere hadde også med seg det katalanske flagget for å vise sin støtte til Catalonias separatistbevegelse.

– Vår sjanse til å unnslippe brexit

I forrige uke vedtok det britiske Underhuset at det skal holdes nyvalg i Storbritannia 12. desember. Statsminister Boris Johnson vil ha nyvalg for å forsøke å komme ut av den fastlåste brexitsituasjonen.

I sin tale lørdag kalte Sturgeon valget for det viktigste på mange år.

– Dette valget er Skottlands sjanse til å unnslippe brexit og ta framtiden i våre egne hender, sa Sturgeon. Hun oppfordret skottene til å stemme på SNP og dermed styrke Skottlands posisjon.

Vil be om ny folkeavstemning

Det er ventet at Sturgeon før jul formelt kommer til å be statsminister Johnson om at det holdes ny folkeavstemning om uavhengighet for Skottland.

I folkeavstemningen i 2014 stemte 55 prosent av skottene mot uavhengighet.

I folkeavstemningen om brexit i 2016 stemte et overveldende flertall, 62 prosent, av skottene for at Storbritannia skulle bli værende i EU.

Den store brexitmotstanden har fått uavhengighetsbevegelsen til å blusse opp igjen, og mange skotter tar nå til orde for at det må holdes en ny folkeavstemning om selvstendighet for Skottland.