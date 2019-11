Framgang for brannvesenet i kampen mot California-skogbranner

Beboere fra det utenforliggende området Somis har fått flytte hjem, men fortsatt truer den voldsomme skogbrannen 2.500 hjem.

Ifølge myndighetene ventes det at luftfuktigheten i området vil forbli lav, men det antas at vinden vil bli mer fordelaktig for brannvesenet.

Den såkalte Maria-brannen brøt ut torsdag i Ventura fylke, som ligger 10,5 mil nordvest for Los Angeles.

I Sonoma fylke nord for San Francisco har brannvesenet kontroll på 74 prosent av det som har vært delstatens største brann denne sesongen.

Søndag forrige uke erklærte guvernør Gavin Newsom krise i California. Det ble også sendt ut et rødt farevarsel for Los Angeles-regionen, som torsdag ble opphevet.

Fjorårets skogbranner i Paradise nord i California kostet 86 mennesker livet. Året før omkom 44 personer som følge av skogbranner i området.

Ingen har så langt i år mistet livet.