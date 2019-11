El Salvador utviser Venezuelas diplomater

– El Salvadors regjering utviser diplomatene fra Nicolas Maduros regime, skrev president Nayib Bukele på Twitter sent lørdag kveld.

Bukele ble valgt til president i El Salvador i juni. Han varslet da at han ville opprettholde et «fjernt» forhold til Caracas, og nære forbindelser til USA.

USAs ambassadør til El Salvador, Ronald Johnson, reagerer positivt på beslutningen om å gi Venezuelas diplomater 48 timer på seg til å forlate landet.

– Vi applauderer president Nayib Bukeles regjering for å sikre at El Salvador står på riktig side i historien, skriver Johnson på Twitter.

UPOPULÆR: Venezuelas president Nicolas Maduros diplomater utvises fra El Salvador. Foto: NTB Scanøpix

Med USA i spissen har over 50 land anerkjent den venezuelanske nasjonalforsamlingens leder Juan Guaidó som Venezuelas fungerende president. USA og de andre over 50 landene krever at Maduro må gi fra seg makten.

Maduro ble gjenvalgt som president i Venezuela i fjor, men valget ble boikottet av opposisjonen og sterkt kritisert av EU, USA og Organisasjonen av amerikanske stater (OAS). Opposisjonen, som har flertall i nasjonalforsamlingen i Venezuela, mener valget var ugyldig og at Maduro derfor ikke er landets rettmessige president. Guaidó erklærte seg derfor midlertidig president fram til nyvalg kan bli holdt, med henvisning til en paragraf i grunnloven.