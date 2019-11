Selvskryt og angrep preger Donald Trumps Twitter-meldinger

Det er The New York Times som har gjennomgått presidentens bruk av Twitter. Undersøkelsen viser at i begynnelsen av sin tid som president tvitret Trump rundt ni ganger per dag. De tre siste månedene er antallet tredoblet, og aller mest aktiv var han den andre uken i oktober. Da la han ut hele 271 meldinger.

Fra skepsis til entusiasme

I begynnelsen av Trumps tid som president, ønsket rådgivere å begrense bruken. Det ble til og med vurdert å be et selskap om å legge inn et kvarters forsinkelse på meldingene, skriver den amerikanske avisen.

Men 11.390 twitter-meldinger senere er Trumps besettelse med Twitter noe som omfavnes av mange amerikanske tjenestemenn og republikanske politikere. Nå samler de seg rundt Trumps pressesjef for selv å komme med forslag til hva han kan legge ut, ifølge New York Times.

Deler propaganda

Avisen skriver også at Trump regelmessig sprer konspirasjonsteorier, gjerne ved å dele innlegg fra andre kontoer slik at de når ut til hans 66,5 millioner følgere.

Blant innleggene han har delt, er et innlegg om at hans forgjenger Barack Obama sørget for å avlytte Trumps telefoner under valgkampen i 2016. I et annet påstås det at Russland-etterforskningen var en britisk bløff for å lure USA til å innta en hard linje mot president Vladimir Putin.

Selvskryt

Trump har også gjentatte ganger delt innlegg der det feilaktig påstås hvordan visse minoritetsgrupper begår voldskriminalitet og andre lovbrudd.

Men presidenten bruker også Twitter til både å skjelle ut og hylle andre politikere, både i inn- og utland. Den han skryter aller mest av, er imidlertid seg selv. Så langt ligger det over 2.000 slike meldinger på Trumps Twitter-konto, ifølge gjennomgangen.

(©NTB)