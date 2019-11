Uenighet om hjemmebrent i EU

Kjernen er om det skal være et unntak fra skattekravet i de landene der produksjon av hjemmebrent faktisk er helt lovlig virksomhet. Og hvis svaret er ja, hvor går grensen for antall liter sprit man kan framstille uten at futen melder seg?

Romania og Ungarn er de fremste forsvarere av denne form for husflid. Tusenvis av bønder lager egen sprit av frukt som av en eller annen grunn ikke blir solgt, ofte plommer og aprikoser.

Minst 100 liter

De to landene vil at EUs skatteregler skal gi rom for å kunne brenne minst 100 liter i året av det til dels svært sterke rumenske plommebrennevinet tuica og det ungarske fruktbrennevinet palinka, med røtter tilbake til middelalderen, uten å måtte skatte.

Men det er av naboene man skal ha det. Bulgaria og Tsjekkia sier bastant nei og viser til at de har som offisiell politikk å bekjempe avhengighet av alkohol, tobakk og narkotika.

-Jeg kan ikke godta legalisering av hjemmelagd sprit, sier den tsjekkiske finansministeren Alenka Schillerova. Fredag stanset hun igjen enhver mulighet til avklaring i saken.

Kompromiss

Et kompromiss som ellers synes å kunne bli akseptert av de fleste land, også Sverige, er at de land som vil tillate produksjon av hjemmebrent, skal få kunne gjøre det. Men det skal maksimalt være lov å brenne 50 liter per husholdning årlig.

Men dette er fortsatt for mye skattefrihet for Bulgaria. Visefinansminister Marinela Petrova gjorde det klart i Brussel fredag at hennes regjering kan strekke seg til 50 liter per husholdning, men med 50 prosent skatt, ikke full skattefrihet.

Naboene er ikke fornøyd.

-Jeg er svært skuffet over mine kolleger. Vi er innstilt på å være fleksible, konstaterte den rumenske statssekretæren Attila György, da han dro hjem med uforrettet sak.

Nye kompromissforslag skal nå utarbeides før finansministermøtet i desember.

