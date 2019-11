Nedgang i britisk detaljhandel

Nye sesongjusterte tall fra britiske statistikkmyndigheter viser at britisk detaljhandel falt med 0,1 prosent i oktober. På forhånd var det ventet at detaljomsetningen skulle øke med 0,2 prosent på månedsbasis.

På årsbasis var oppgangen på 3,1 prosent, mens det var ventet en oppgang på 3,7 prosent.

Eksklusive drivstoff falt detaljhandelen med 0,3 prosent på månedsbasis, mens på årsbasis var det en oppgang på kun 2,7 prosent.

Nedgradert av amerikansk kredittratingsbyrå

Troen på britiske statsobligasjoner ble nylig også nedgradert av det amerikanske kredittratingsbyrået, Moody's.

Byrået har lenge ment at den britiske økonomien har vært svært forutsigbar, men at dette nå er endret med all usikkerheten knyttet til Brexit.

Det ventes nytt Brexit-valg den 12.desember.