Nye vitner bekrefter Giulianis rolle

Både Russland-ekspert Fiona Hill og diplomaten David Holmes omtalte torsdag rollen som Donald Trumps personlige advokat angivelig har hatt.

Holmes fortalte at Giuliani kom med flere uttalelser som viste at han jobbet for at Ukraina måtte igangsette etterforskninger, blant annet av Biden-familien. Joe Biden kan bli Trumps motstander i presidentvalget i USA neste år.

Fiona Hill, som tidligere var den øverste Russland-eksperten i Det hvite hus, fortalte at Giuliani fremmet saker som etter hennes syn «kunne hjemsøke oss på et senere tidspunkt».

– Og jeg føler det er der vi er i dag, la hun til under høringen i Representantenes hus.

Samtale på restaurant

Begge vitnene fortalte også om rollen til USAs EU-ambassadør Gordon Sondland, som forklarte seg under en høring dagen før.

Holmes fortalte om en telefonsamtale mellom Sondland og Trump som han også har beskrevet tidligere. Diplomaten overhørte angivelig Trump spørre om Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ville få i gang «etterforskningen».

Sondland svarte at Zelenskyj ville gjøre alt Trump ba om, ifølge Holmes.

Under samtalen i sommer brukte Sondland angivelig sin private mobiltelefon inne på en restaurant i Ukrainas hovedstad Kiev. Bruken av en vanlig mobil i denne sammenhengen kan ha gjort Sondland og Trump svært sårbare for avlytting.

I tillegg var angivelig Trumps stemme så kraftig at Sondland måtte holde telefonen bort fra øret og Holmes kunne høre deler av det presidenten sa.

Nekter å vitne

Under høringen torsdag fortalte Fiona Hill om hvordan USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton avbrøt et møte med ukrainere i Det hvite hus da EU-ambassadør Sondland begynte å spørre dem om «etterforskninger».

Bolton er blant dem som har nektet å vitne i riksrettsgranskingen etter ordre fra Trump.

Hill har forklart at Bolton har sagt at han ikke ønsket å være involvert i noen «drug deal», som han mener Sondland, USAs president Donald Trump og stabssjef Mick Mulvaney sto bak i forbindelse med Ukrainas Biden-etterforskning.

Militær bistand

Riksrettsgranskingen i Representantenes hus er igangsatt av Demokratene, og hovedspørsmålet er om Trump holdt tilbake militær bistand til Ukraina for å presse landet til å starte en etterforskning som ville ramme hans politiske rival Joe Biden.

Mistanken ble vakt da det begynte å framkomme opplysninger om en telefonsamtale som Trump og president Zelenskyj hadde i sommer. I samtalen gir Trump uttrykk for at han ønsker seg en ukrainsk etterforskning som involverer Biden-familien.

Sondland har erkjent å ha spilt en rolle for å få i gang en slik etterforskning, men samtidig pekt på Giuliani som en hovedperson i denne «innsatsen».

På bakgrunn av det som er kommet fram i høringene, vil det demokratiske flertallet i Representantenes hus avgjøre om de skal stille Trump for riksrett. Lederen for etterretningskomiteen i Representantenes hus, Adam Schiff, sier Demokratene i løpet av noen dager vil ta stilling til hva de vil gjøre videre.

Blir Trump stilt for riksrett, er det Senatet som vil avgjøre skyldspørsmålet. Her er det Republikanerne som har flertall, og de har gjentatte ganger gitt uttrykk for at anklagene mot Trump ikke holder vann og at presidenten må frikjennes.