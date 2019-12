Kina refser USA og EU før klimamøte

Den kinesiske visemiljøministeren Zhao Yingmin sa på en pressekonferanse onsdag at manglende vilje i rike land er det største problemet for den internasjonale klimainnsatsen.

I en rapport offentliggjort under pressekonferansen rettes skarp kritikk mot Donald Trumps beslutning om å trekke USA fra Parisavtalen.

– Disse ensidige handlingene gjør alvorlig skade på verdenssamfunnets tillit og vilje til å takle klimaendringene i fellesskap, heter det i rapporten.

Advarselen kommer i forkant av FNs store klimaforhandlingsmøte i Spania, som begynner neste uke. Konferansen skulle egentlig vært holdt i Chile, men på grunn av protestene og opptøyene der ble den flyttet til Madrid.

I den kinesiske rapporten rettes også en advarende pekefinger mot EU, hvor påtroppende EU-kommisjonspresident Ursula von der Leyen har planer om en ny type klimatoll.

Tanken er å legge en ekstra tollsats på varer importert fra land som ikke har innført avgifter eller kvotehandel for å «straffe» utslipp av klimagasser.

Men denne typen tollsatser vil i alvorlig grad skade verdenssamfunnets vilje til å håndtere klimaproblemet, heter det i den kinesiske rapporten.

Samtidig understreker visemiljøministeren Zhao Yingmin at Kina er fast bestemt på å oppfylle sine egne nasjonale klimamål. Han minner om at et mål om å kutte utslipp per enhet i Kinas BNP ble nådd flere år før tiden.

