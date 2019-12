Journalister og bloggere kan bli registrert som utenlandske agenter i Russland

Også brukere av sosiale medier omfattes av loven.

Personer som blir registrert som utenlandske agenter, risikerer å bli gransket ytterligere av myndighetene.

Den nye loven er en utvidelse av en eksisterende lov som omfatter medier finansiert fra utlandet. Denne loven ble innført i 2017 som en et svar på at USA klassifiserte den russiske statlige kanalen RT som en utenlandsk agent.

Den nye loven som nå trer i kraft, vil gjelde alle som distribuerer eller videreformidler innhold fra medier som er registrert som utenlandske agenter.

RT var et av flere russiske medier som ble anklaget for å ha deltatt i en omfattende russisk kampanje for å påvirke det amerikanske presidentvalget i 2016. Motivet skal ha vært å hjelpe Donald Trump og undergrave valgkampen til Hillary Clinton.

Hendelsen er kritisert av flere i Russland for å innskrenke ytringsfriheten i landet og for å gi myndighetene større mulighet til å slå ned på opposisjonelle.

I november trådte en lov i kraft som gir russiske myndigheter makt til å strupe trafikken fra internasjonale internettservere.

