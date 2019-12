Kina vil at en av fire biler som selges i 2025 skal være elektriske

Industridepartementet la tirsdag fram et forslag til en plan for satsing på helelektriske biler og hybridbiler.

I den står det at Kina bør sikre at hver fjerde nye bil som selges i landet, enten skal være hybrid eller helelektrisk.

I 2018 ble det solgt 28,1 millioner biler i Kina. Av dem var 1,3 millioner elektriske, ifølge Reuters. Altså var 4,6 prosent av bilene som ble solgt i Kina i 2018, elektriske.

Det var en økning på 62 prosent fra 2017, ifølge nyhetsbyrået.

Årsaken er delvis at landet skal nå målene for lavere luftforurensing og delvis at Kina ønsker å bli mindre avhengig av importert olje.

Forslaget ble lagt fram tirsdag 3. desember. Høringsfristen er mandag 9. desember.

Kinesiske myndigheter har tidligere uttalt at de ønsker å innføre elbilkvoter for landets bilprodusenter.

Kutt i subsidier til bilindustrien har ført til et kraftig fall i salget av nye biler de siste månedene. Dette rammer også salget av elbiler. Ifølge Reuters var salget av elbiler 45,6 prosent lavere i oktober enn det var i oktober 2018.

Kina planlegger også å satse videre på ny batteriteknologi, forbedre infrastrukturen for hydrogenbilproduksjon og førerløse biler.

Forslaget fra industridepartementet sier ingenting om hvorvidt landet ligger an til å nå målet om 25 prosent elektriske biler og hybridbiler.(©NTB)