Den nye avtalen trer i kraft 1. januar neste år og varer i ti år, opplyser selskapet UkrTransNafta, datterselskapet til det statlige ukrainske oljeselskapet Ukrnafta.

Kontrakten beholder de samme grunnprinsippene for samarbeid. I tillegg er det enighet om at denne avtalen «garanterer et trygt og stabilt virke for Ukrainas oljetransportsystem i det lange løp», opplyser det ukrainske selskapet.

Det russiske oljeselskapet Transneft bekrefter avtalen.

