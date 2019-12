Stoltenberg utpekt som NATOs «vise mann»

Frankrikes president Emmanuel Macron sendte sjokkbølger igjennom NATO med sitt utspill i et intervju med nyhetsmagasinet Economist om at alliansen er på vei til å bli «hjernedød». Bakteppet var at andre allierte ikke ble konsultert da USA trakk seg ut av Nord-Syria og på den måten ryddet vei for Tyrkias militæroffensiv i området.

Nå har NATOs ledere bestemt seg for å svare på utfordringen ved å utpeke generalsekretær Jens Stoltenberg som alliansens «vise mann».

– Vi er i dag blitt enige om å ta initiativ til en refleksjonsprosess under mitt lederskap for ytterligere å styrke NATOs politiske dimensjon, sa Stoltenberg da han møtte pressen etter NATOs toppmøte i London onsdag.

I slutterklæringen fra toppmøtet inviteres Stoltenberg til å legge fram et forslag til NATOs utenriksministre om hvordan en slik refleksjonsprosess skal gjennomføres. Andre eksperter kan også bli trukket inn i arbeidet.

Statsminister Erna Solberg (H) mener det spesielt blir viktig å få på plass bedre rutiner for politiske konsultasjoner.

– Jeg tror dette kan bidra til å modne tanken om at det er viktig å snakke med andre land, sier Solberg til NTB.

