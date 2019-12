A$AP Rocky får ikke holde konsert i svensk fengsel

– Vi er dessverre nødt til å avslå søknaden. Det dreier seg om en helhetsbedømmelse når det gjelder logistikk, og det blir et sikkerhetsspørsmål. Det har vært for lite tid, som gjør at vi ikke kommer til å greie det, sier seksjonssjef ved fengselet, Vilhelm Grevik, til Dagens Nyheter.

Det ble mandag sendt inn en formell søknad om tillatelse til å spille i enten Kronobergshäktet eller et annet fengsel. Opptredenen skulle skje i sammenheng med rapperens konsert på Globen i Stockholm den 11. desember. I søknaden sto at artisten ville ha med seg DJ, teknisk utstyr og et eget kamerateam.

Rakim Mayers, som er artistens egentlige navn, har tidligere henvendt seg til fengselet der han var sperret inne og tilbudt seg å donere klær til fangene.

Rapperen har tidligere uttalt at han aldri skulle tilbake til Sverige etter voldshendelsen i sommer. Han ble sammen med to andre amerikanere funnet skyldig i å ha slått og sparket en 19 år gammel afghaner på åpen gate i Stockholm sentrum i august. Mayers ble dømt til betinget fengsel, samt til å betale den fornærmede 12.500 svenske kroner i erstatning.

Saken endte med at rapperen ble løslatt før dommen falt.