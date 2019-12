To russere tiltalt for å ha tappet bankkontoer for store summer

De to oppgis å være medlemmer av en russisk hackergruppe kjent som «Evil Corp.»

Ifølge USAs justisdepartement har Maksim Jakubets og Igor Turasjev tilknytning til russisk etterretning. De beskrives som hovedmennene bak den globale hackergruppen som anklages for å ha installert skadelig programvare på datamaskiner i flere titall land. Slik skal de ha greid å stjele over 100 millioner dollar fra selskaper, organisasjoner, lokale myndigheter og enkeltpersoner, ifølge anklagene.

USAs finansdepartement opplyser at Jakubets arbeidet for den russiske sikkerhetstjenesten FSB i 2017, og at han hadde i oppgave å jobbe med prosjekter for den russiske staten.

– Personer bosatt i Moskva står bak gruppen. De har årevis av erfaring og godt utviklede tillitsforhold til hverandre, skriver finansdepartementet i en uttalelse om saken torsdag.

Stjal identiteter

Russerne skal ha brukt programvare som stjal innloggingsdata fra både ansatte og kunder i bankene. Dermed fikk de tilgang til systemene og kunne stjele penger, melder CNBC.

Navnet «Evil Corp.» minner om navnet på en gruppe i TV-serien «Mr. Robot».

Over 300 organisasjoner i 43 land skal ha blitt rammet av den skadelige programvaren, samt mange enkeltpersoner. Blant ofrene er en religiøs orden, et skolestyre, et oljeselskap og en våpenprodusent, opplyser amerikanske myndigheter. Gruppen skal fortsatt være aktiv.

Utlover dusør

De to tiltalte russerne er på frifot, og det amerikanske utenriksdepartementet har utlovet en belønning på 5 millioner dollar for informasjon som fører til at Jakubets blir pågrepet og dømt.

– Maksim Jakubets antas å ha vært innblandet i datakriminalitet over en tiårsperiode, sier USAs assisterende riksadvokat Brian Benczkowski.

Han mener programvaren som ble brukt, er noe av den mest ødeleggende som noensinne er blitt brukt til å stjele penger.

– Ofre over hele verden har mistet titalls millioner dollar, fastslår han.

(©NTB)