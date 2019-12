Facebook med søksmål etter svindelannonser

Det kunngjorde internettgiganten i en uttalelse torsdag kveld.

– Som et ledd i våre stadige bestrebelser på å trygge folk og bekjempe misbruk av vår annonseplattform, har Facebook i dag anlagt søksmål i California mot ett selskap og to enkeltpersoner for å ha brutt våre annonsevilkår, heter det.

De anklagede skal ifølge Facebook ha lurt folk til å installere skadelig programvare som er tilgjengelig på internett. Programvaren skal deretter ha gjort det mulig for svindlerne å kompromittere Facebook-kontoer og kjøre villedende annonser som markedsfører slankepiller og forfalskede varer.

De anklagede skal enkelte ganger ha brukt kjendiser for å lokke folk inn på annonsesidene, ifølge Facebook-uttalelsen.

(©NTB)