Corbyn: Fortrolig rapport viser Johnsons brexit-bløff

Corbyn viste i en tale i London fredag til en fortrolig regjeringsrapport som angivelig sier at det vil bli tollsjekk mellom Nord-Irland og fastlandet under den avtalen som Johnson har forhandlet med EU.

– Dette er kalde, harde fakta som uomtvistelig viser de ødeleggende følgene som Johnsons brexitavtale vil ha for store deler av landet vårt, sa Corbyn.

Johnson avviser

I en samtale med Sky News avviser Johnson påstanden fra Corbyn. Han insisterer på at det kun blir kontroll av varer som går via Nord-Irland til Irland, ingen sjekk mellom Nord-Irland og det britiske fastlandet.

– Dette er en stor forbedring i forhold til den opprinnelige avtalen. Men hvis det er deler av dette som folk i Nord-Irland ikke liker, kan de velge å tilpasse seg EUs regelverk. Derfor er dette en avtale som gjør at alle kommer seg videre, sier Johnson.

Statsministerens viktigste budskap under den pågående valgkampen er å få Brexit overstått, tre år etter folkeavstemningen i 2016.

Vil ha ny folkeavstemning

Corbyn mener at statsministeren vil be velgerne gå til urnene uten å informere dem om viktige konsekvenser. Regjeringsnotatet viser ifølge Labour-lederen at det både blir tolldeklarasjon og sikkerhetssjekk mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia, stikk i strid med Johnsons løfte om at det ikke blir noen form for grense i Irskesjøen.

Labours brexitplan er å forhandle fram en ny avtale i Brussel, en avtale som omfatter en tollunion. Denne avtalen skal så legges fram til en ny folkeavstemning. Corbyn har etter eget utsagn tenkt å forholde seg nøytral i saken.

