Britisk Brexit-utsending går av – anklager regjeringen for å komme med halvsannheter

Den britiske diplomaten Alexandra Hall skriver at hun ikke lenger ønsker å fremme «halvsannheter» på vegne av en regjering hun ikke lenger stoler på. Hun har fram til denne uken arbeidet som brexit-utsending ved den britiske ambassaden i Washington.

I avskjedsbrevet anklager hun regjeringen til statsminister Boris Johnson for å bruke villedende argumenter. Hun mener også at den kvier seg for en ærlig håndtering av utfordringene som kommer som følge av Storbritannia forlater EU.

Hun anklager også den borgerlige regjeringen for måten den behandler britiske samfunnsinstitusjoner på.

– Hvis dette hadde skjedd i andre land, ville vi som diplomater nesten med sikkerhet fått instruksjoner om å registrere våre bekymringer, skriver hun.

CNN har fått tak i brevet og publiserte det fredag.

Hall Hall har 33 år bak seg i britisk utenrikstjeneste. Hun er også Storbritannias tidligere ambassadør i Georgia. Utenriksdepartementet har bekreftet at hun har gått av, men vil ikke kommentere saken ytterligere.

Brevet er datert 3. desember og ble offentliggjort bare seks dager før det holdes valg på ny britisk nasjonalforsamling.