Trump ber høyesterett nekte Kongressen innsyn i finansopplysninger

Finansopplysningene det er snakk om, kommer fra Deutsche Bank og Capital One.

Saken som har utspring i New York, ligner to andre saker som ligger til behandling i domstolen. Den ene er en begjæring fra Representantenes hus om innsyn i Trumps finanser, den andre er et krav fra statsadvokaten på Manhattan om utlevering av presidentens skattemelding.

Høyesterett har midlertidig satt en utlevering av finansopplysninger til Representantens hus på vent mens sakene vurderes. En beslutning kan ventes i midten av desember.

I alle de tre sakene har lavere domstoler slått fast at dokumentene må utleveres.

I USA er det lang tradisjon for at presidentkandidater offentliggjør sine selvangivelser. Trump brøt med tradisjonen, og hans tidligere advokat Michael Cohen hevder presidenten frykter straffeskatt hvis selvangivelsene offentliggjøres.

Presidenten og hans støttespillere mener finansopplysningene kan bli brukt politisk mot ham. Demokratene har flertallet i Representantenes hus.