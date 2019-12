Ericsson betaler 9 milliarder i bot etter korrupsjonssak

Regningen for korrupsjonsskandalen som har preget Ericsson er klar. Fredag ble det klart at det svenske selskapet går med på å betale en bot på 1 milliard dollar i et forlik med amerikanske myndigheter.

Bakgrunnen for rekordboten er en serie korrupsjonssaker som er begått i perioden fra 2000 til 2016. Sakene hadde forgreininger til Ericssons virksomheter i Kina, Djibouti, Indonesia, Kuwait og Vietnam. Omtrent 50 personer har fått sparken i selskapet etter sakene ble rullet opp.

Utfallet av etterforskningen var ventet. Da kvartalsresultatet for Ericsson ble presentert i september, ble det kjent at selskapet hadde satt av 12,7 milliarder kroner i påvente av sakens avslutning.

Botens størrelse er noe større enn ventet. Dette skyldes ifølge det amerikanske justisdepartementet at Ericsson drøyde med å sende over bevis og ikke gjennomførte tiltak overfor personer som var innblandet i korrupsjonen.

Granskingen av Ericsson startet allerede i 2013. I 2016 meldte Sveriges Radio at selskapet i 1999 betalte blant annet 2,5 millioner kroner til Costa Ricas daværende president Miguel Ángel Rodríguez for å sikre seg en stor kontrakt i landet.

Pengene skal ha blitt betalt via et stråselskap, etablert av et advokatselskap, og pengene ble sluset gjennom tre land før de nådde mottakeren. Den gang nektet Ericsson for at de sikret seg kontrakter via bestikkelser.