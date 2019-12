Trump vil likevel ikke betegne mexicanske narkokarteller som terrorgrupper

Trump kunngjorde i forrige måned at han ønsket å føre opp mexicanske narkotikakarteller på USAs liste over terrorgrupper og uttalte også at han ønsket å «gå til krig» mot kartellene.

Han mener de har skyld i 100.000 dødsfall årlig i USA. Trumps kunngjøring kom etter at ni amerikanske kvinner og barn ble skutt og drept nord i landet. Et beryktet narkokartell er mistenkt for å stå bak skytingen.

Mexicos utenriksminister, Marcelo Ebrard, reagerte på Trumps uttalelser og sa at «Mexico aldri vil tillate noen form for handlinger som innebærer brudd på landets nasjonale suverenitet».

– Etter en forespørsel fra en mann som jeg liker, respekterer og som har jobbet så godt med oss, president Andres Manuel, vil vi foreløpig utsette denne betegnelsen, skrev Trump på Twitter natt til lørdag.

Han la også til at de vil «trappe opp vår felles innsats med å håndtere disse ondskapsfulle og stadig voksende organisasjonene».

Den mexicanske presidenten hyller Trumps beslutning og legger til at den felles kampen mot kartellene må gjøres «med respekt for vår suverenitet».