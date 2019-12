25 demonstranter drept i Bagdad

Blant de drepte er politibetjenter, ifølge irakisk politi.

Angrepet startet fredag på Khilaniplassen i byen og fortsatte gjennom natten fram til tidlig lørdag morgen. Det er ikke kjent hvem som står bak angrepet.

Irakiske sikkerhetsstyrker var lørdag morgen utplassert i gatene som leder til Khilaniplassen.

Nesten 430 mennesker er blitt drept og 20.000 såret siden demonstrasjonene begynte for over to måneder siden. Sikkerhetsstyrkene har gått hardt til verks, men aktivister er også blitt rammet av aksjoner fra meningsmotstandere.

Torsdag gikk en stor gruppe motdemonstranter inn i en leir demonstrantene har satt opp på Tahrirplassen i sentrum av den irakiske hovedstaden, noe som skapte mye uro. I løpet av dagen ble minst 13 personer knivstukket på plassen.

Aksjonen ble gjennomført av tilhengere av den paramilitære gruppen Hashed al-Shaabi.