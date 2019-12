Et halvår med uro i Hongkong: Demonstranter gjør opp status

Bevegelsen som helg etter helg har samlet seg i gatene, på kjøpesentre og andre steder for å demonstrere mot myndighetene, ble født 9. juni. Da troppet over 1 million mennesker opp for å markere motstand mot et lokalt lovforslag som åpnet for å utlevere fengslede til Fastlands-Kina.

Lovforslaget er skrotet, men demonstrasjonene fortsetter. Nå handler det mer om den generelle innflytelsen fra makthaverne i Beijing på det lokale demokratiet, kritikk av politiet og krav om frihet og demokratiske rettigheter.

Gradvis har også frontene blitt steilere, sammenstøtene med politiet blitt hardere og volden har økt.

Eskalerte

Raymond Yeung, en lærer som underviser på eliteskolen Dicoesan Girls School, sluttet seg tidlig til protestbevegelsen og var til stede da en massiv demonstrasjon endte med voldelige sammenstøt 12. juni.

Demonstranter trengte seg inn i forgården til byens lovgivende forsamling og kastet gjenstander, deriblant metallstenger, på politiet.

Politifolk svarte med å skyte gummikuler og bruke tåregass mot de aggressive demonstrantene, men vendte deretter våpnene mot de store, fredelige massene utenfor bygningen. Dermed vekket de gnister av sinne som har levd videre i månedsvis.

Skade

Yeung ble truffet i fjeset den dagen. Han vet ikke om det var en gummikule eller en såkalt «bean bag round», en type haglladning, som traff ham og knuste brillene inn i ansiktet.

Han fikk en alvorlig skade i høyre øye, og har fått redusert synet til 30 prosent. I tillegg ble han pågrepet for opprør, men slapp senere fri.

Seks måneder senere angrer han ikke.

– Det går ikke en dag uten at jeg tenker på hvordan jeg kan bidra mer til saken. Penger og materielle gleder er viktig, men ikke like viktig lenger, sier Yeung til nyhetsbyrået AFP.

Roger, en 19 år gammel student, føler det på samme måte.

Han har sluttet helt å game og å se fotballkamper sammen med venner. Han er også en av nærmere 6.000 demonstranter som har blitt pågrepet siden juni, noe som har svidd på pungen. Han endte opp med en bot på rundt 5.800 kroner for å ha gjort skade på et søppelspann.

– Før denne bevegelsen startet, sa mange at jeg var en lystig og optimistisk person, men nå sier noen at jeg har blitt mer pessimistisk, sier han.

Uroen i Hongkong * Et lovforslag som åpner for å utlevere borgere til rettsforfølgelse i Fastlands-Kina, utløste masseprotester i Hongkong 9. juni 2019. * Lovforslaget ble offisielt trukket tilbake 23. oktober, men protestene har fortsatt. * Demonstrantene er kritiske til Beijings innflytelse over Hongkong og krever større frihet. De krever også at Hongkongs leder Carrie Lam går av, at politiets maktbruk granskes og at fengslede aktivister løslates. * 1. oktober ble en demonstrant for første gang skutt og såret med skarp ammunisjon. * 31. oktober ble det lagt fram tall som for første gang viste at økonomien er i resesjon. Den politiske uroen i byen blir trukket fram som en forklaring, i tillegg til den pågående handelskrigen mellom Kina og USA. * En student som falt ned fra en bygning forbindelse med en demonstrasjon 4. november, døde få dager senere. Han var den første studenten som døde siden demonstrasjonene startet. * I november har situasjonen spisset seg til. I begynnelsen av måneden angrep en mann væpnet med kniv en politibetjent og flere personer på et kjøpesenter, og den Kina-vennlige folkevalgte Junius Ho ble angrepet med kniv under en uke etter. * En demonstrant ble kritisk skadd etter å ha blitt skutt under sammenstøt 11. november. * 18. november omringet opprørspoliti Hongkongs polytekniske universitet mens over 1.000 personer, blant dem tenåringer, satt på innsiden. Politiet har brukt tåregass og vannkanoner mot demonstranter, som har forsøkt å rømme, mens demonstrantene har kastet bensinbomber mot politiet. (Kilder: NTB, AFP, AP)

Håpløshet

Den unge studenten forteller at han ikke smiler så mye nå lenger.

– Hver gang jeg tenker på demonstranter som blir banket opp av politiet, pågrepet og som ikke har sluppet ut ennå, så klarer jeg bare ikke å få meg selv til å smile.

Deltakelsen i demonstrasjonene har også ført til en krangel med faren, som støtter myndighetene. Roger bekymrer seg for at bevegelsen skal bryte sammen.

– Jeg føler på en veldig håpløshet, sier han.

– Mer sammensveiset

Tidligere flyvertinne Rebecca Sy mistet jobben som følge av protestene. I august, stilte hun gråtkvalt opp i medier og fortalte at hun var blitt sparket fra flyselskapet Cathay Dragon etter at sjefene konfronterte henne med en Facebook-innlegg hvor hun diskuterte den politiske krisen.

Når hun nå ser tilbake, er hun positiv.

– Hongkongs innbyggere har aldri vært så nært knyttet sammen før, sier hun.

Hun forteller at folk kommer bort til henne på gaten og tilbyr støtte.

– Vi har skapt historie hver eneste dag siden juni, og kinesiske myndigheter tror kanskje kreftene våre vil dø ut og at hele greia blir «løst». Men de undervurderer hvor tøffe folk i Hongkong er.

