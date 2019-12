Kamp for å redde «verdenshandelens høyesterett»

Fra tirsdag vil nemlig panelet som behandler anker fra Verdens handelsorganisasjons (WTO) interne domstol for handelskonflikter, slutte å fungere.

Årsaken er at to av de tre dommerne i panelet går av med pensjon. Trump-regjeringen i USA har blokkert utnevnelse av nye dommere, noe som betyr at tvisteløsningsmekanismen ikke lenger er beslutningsdyktig.

Ankepanelet fungerer i praksis som «verdenshandelens høyesterett» og er viktig for å sørge for at global handel foregår innenfor gjeldende lover og regler.

USAs president Donald Trump har i løpet av de siste årene gått til handelskrig mot Kina og ofte kritisert både WTO og flere eksisterende handelsavtaler. Han har truet med å trekke USA ut av WTO.

Ute av funksjon

Med mindre krisemøtene denne uken skulle resultere i en løsning, vil WTO nå slutte å fungere som øverste dommer i internasjonale handelstvister.

– Til neste år kan organisasjonen som regulerer 96 prosent av verdenshandelen og har 164 medlemsland, gå i stå, skriver Dagens Næringsliv i en analyse.

Når en handelskonflikt oppstår, er det i første instans WTOs interne domstol som behandler og avgjør saken. Men beslutningene fra domstolen vil ikke få noen konsekvenser hvis den tapende part anker avgjørelsen til en høyere rettsinstans som er ute av funksjon.

EU anklaget mandag USA for å sette hele det internasjonale systemet for å løse handelskonflikter i fare.

– Grunnleggende sett blir selve ideen om et regelstyrt, flernasjonalt handelssystem satt i fare, sier EUs WTO-ambassadør Joao Aguiar Machado.

Norge berørt

Samtidig president Donald Trump truet med å stoppe pengebidragene til WTO for å unngå bruk av en midlertidig tvisteløsningsordning, som er utarbeidet av EU, Canada og Norge.

De to landene og EU har kommet til enighet seg imellom om å ta opp eventuelle handelskonflikter i denne ordningen mens WTO-panelet er ute av funksjon.

Blant de sakene som nå kan havne i et juridisk ingenmannsland, er sju saker som er anlagt mot USAs beslutning i fjor om å erklære utenlandsk stål og aluminium som en trussel mot landets nasjonale sikkerhet og ilegge disse produktene importtoll.

Norge innledet i juni i fjor tvistesak mot USA om tilleggstoll på visse stål- og aluminiumsprodukter i WTO.

