Demokratene offentliggjorde anklagepunkter mot Trump

Demokratene har offentliggjort de to første anklagepunktene i riksrettsprosessen mot president Donald Trump – maktmisbruk og motarbeiding av Kongressen.

Anklagepunktene ble tirsdag offentliggjort av Demokratene i Representantenes hus, der partiet har flertall.

Lederen i justiskomiteen i Representantenes hus, demokraten Jerry Nadler, understreket at USAs president i kraft av sitt embete nyter maksimal tillit.

– Når han svikter den tilliten og setter seg selv foran landet, setter han grunnloven i fare, han setter demokratiet i fare og han setter vår nasjonale sikkerhet i fare, sa Nadler da han kunngjorde de to anklagepunktene.

– Neste valg er i fare, det er derfor vi må handle nå, la han til.

Ikke noe valg

Adam Schiff, demokraten som leder etterretningskomiteen i Representantenes hus og som har ledet granskingen av presidenten, understreket at «Trumps vedvarende maktmisbruk» ikke gir de folkevalgte noe annet valg enn å stille ham for riksrett.

– Bevisene for presidentens oppførsel er overveldende og ubestridte, sa Schiff.

Justiskomiteen ventes å godkjenne de to anklagepunktene i løpet av uken, og i neste uke blir det trolig avstemning i et samlet Representantenes hus. Donald Trump kan da bli den tredje presidenten i USAs historie som stilles for riksrett.

Politisk galskap

Reaksjonen fra president Donald Trump på tirsdagens offentliggjøring av anklagepunkter lot ikke vente på seg.

– Det er politisk galskap å stille for riksrett en president som til de grader har levert resultater, som kanskje har sørget for den sterkeste økonomien i landets historie, som har vært en av de mest vellykkede presidentene noensinne, og som aller viktigst ikke har gjort NOE galt, tvitrer han.

Den endelige tiltalen mot Trump er det lederen i Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, som til slutt skal utforme. Hun er under press fra partikollegaer som anklager Trump for en lang rekke brudd på grunnloven, i tillegg til de to anklagepunktene som ble kjent tirsdag.

Ukraina og Russland

Begge de to anklagepunktene knyttes til Trumps angivelige forsøk på å presse Ukraina til å granske tidligere visepresident Joe Biden, som ligger an til å bli demokratenes kandidat i neste års presidentvalg.

Flere demokrater mener også at den såkalte Mueller-rapporten som anklager Russland for å ha hjulpet Trump til makten, og presidenten for å ha hindret den påfølgende granskingen, bør inngå i en riksrettssak.