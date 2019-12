Credit Suisse stopper finansiering av nye kullkraftverk

– Banken har bestemt at den ikke lenger vil yte noen form for finansiering relatert til utvikling av nye kullkraftverk. Credit Suisse anerkjenner det delte ansvaret for å gjøre noe med utfordringene klima endringene gir, uttalte den nest største banken i Sveits før en investorkonferanse onsdag.

Banken kom med kunngjøringen etter at den avtroppende britiske sentralbanksjefen Mark Carney etterspurte obligatoriske fremleggelser av klimaavtrykket fra selskaper over hele verden.

Dette vil erstatte det nåværende lappeteppet av frivillige skjemaer, uttalte Carney som nylig er utpekt som FNs spesialrepresentant for klimaendringer og finans.

– Det er på tide med en forandring i hele det økonomiske bildet, sa Carney på klimatoppmøtet på tirsdag.

Credit Suisse forplikter seg også til å forbedre sin streben etter en mer klimavennlig økonomi med mindre karbonutslipp.