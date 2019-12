EUs klimagiv får norsk skryt

– Dette er veldig bra signaler fra den nye Kommisjonen, sier Elvestuen på telefon fra klimaforhandlingene i Madrid.

Ett forslag i den nye EU-planen er å heve EUs klimamål for 2030 til 50 eller 55 prosent. Norge støtter fullt og helt opp under en heving til 55 prosent og har ivret for dette i møter med EU, fastholder Elvestuen.

– Dette er vi for. Og det vil påvirke Norge direkte, siden vi skal nå våre mål for 2030 sammen med EU, sier han til NTB.

Ingebjørg Harto, direktør ved NHOs Brussel-kontor, berømmer EU-kommisjonen for høye ambisjoner i veikartet. Hun tror det også ligger muligheter for norsk næringsliv der.

– Norske bedrifter og kompetansemiljøer er langt fremme innenfor en del av områdene som trekkes fram. Det gjelder både havvind, karbonfangst og -lagring og hydrogen, sier Harto.

Også Bellonas førsteinntrykk er positivt.

–EU-kommisjonen har gjort sin del av jobben, sier seniorrådgiver Olav Øye, som mener EU-kommisjonens nye president Ursula von der Leyen har lagt lista høyt for medlemslandene.