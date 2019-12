Svensk eksminister frikjent for seksuell trakassering

Stockholm tingrett viser i dommen til at det er ikke er nok bevisgrunnlag i en av sakene. I to av de andre mener retten at det skjedde berøring, men at det ikke var av ulovlig slag.

Det blir vist til at kvinnene ga troverdige forklaringer. Bistandsadvokat for en av kvinnene, Annika Troive Hedman, sier at kvinnen er skuffet over dommen.

Erlandsson trakk seg i mars fra Riksdagen med umiddelbar virkning etter å ha blitt anklaget for å ha befølt kvinner fra det konservative partiet Moderaterna. Erlandsson har tidligere blitt gjenstand for intern gransking i Centerpartiet.

Toppolitikeren har hele veien avvist straffskyld og sagt at han ikke kan huske noen av hendelsene.

Eskil Erlandsson hadde sittet i Riksdagen siden 1994 og har bakgrunn som landbruksminister.