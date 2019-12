Kina: Handelsavtale med USA må være vinn-vinn

Nyhetsbyrået Bloomberg kunne torsdag kveld melde at en handelsavtale mellom verdens to største økonomier i prinsippet var klar etter 17 måneder med handelskrig. Kina har ikke bekreftet at en handelsavtale er nært forestående.

Talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet, Hua Chunying, sier fredag at en handelsavtale med USA må være til gjensidig nytte og være en vinn-vinn-situasjon.

Hun ga ingen bekreftelse på utsettelse av tolløkning eller flere detaljer om forhandlingene med Washington. Men en enighet i forhandlingene er det som forventes av det internasjonale samfunnet, sa Hua.

Samtidig anklager Kinas utenriksminister Wang Yi amerikanske myndigheter for å ha påført tillitsforholdet mellom de to landene alvorlig skade.

Diplomatiske relasjoner mellom landene er anspent midt i forhandlingene om en handelsavtale. Menneskerettighetsbrudd mot den muslimske uigur-minoriteten i den nordvestlige regionen Xinjiang og de pågående demonstrasjonene i Hongkong er to av grunnene.

– USA har med overlegg angrepet og diskreditert Kina i spørsmål om nasjonal suverenitet og verdighet, sier Wang.

USAs president Donald Trump sa torsdag at det nærmet seg en stor avtale. Ifølge Wall Street Journals kilder har USA tilbudt seg å avlyse de nye tollsatsene og kutte toll på kinesiske varer for 360 milliarder dollar i bytte mot innrømmelser fra kinesisk side.

