Merkel: – Storbritannia blir en konkurrent som står ved vår dør

EU og britene har et snaut år på seg til å komme fram til en handelsavtale etter at brexit er et faktum på nyåret.

– Da vil det stå en konkurrent ved vår dør, advarer Merkel, men sier det også kan fungere som en «oppfordring til oss om å ta avgjørelser raskere».

Uttalelsen kom på slutten av EU-toppmøtet fredag. Da var det også klart at statsminister Boris Johnson får et solid flertall i Underhuset og dermed kan gjennomføre brexit slik han har lovet.

EU er bekymret for den stramme tidsplanen for å forhandle fram en avtale. Unionen insisterer på at britene må følge europeiske normer for at en avtale skal være mulig.

Enkelte brexittilhengere vil at Storbritannia kutter skatter og reguleringer og gjør landet til et «Singapore ved Themsen». Det har fått flere i Brussel til å frykte et «kappløp mot bunnen» når det kommer til blant annet miljøkrav og arbeidslivsrettigheter.

