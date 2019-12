Støre gir brexit skylden for Labours katastrofevalg

Labour fikk kun 203 seter i Underhuset, partiets dårligste resultat siden 1930-tallet.

– Det er et valgresultat sterkt preget av brexit. Britene stemte for å forlate EU i 2016, og et flertall har vært opptatt av å gjennomført resultatet av folkeavstemningen. Samtidig synes jeg det er sørgelig at Storbritannia får en kraftig konservativ regjering som vil videreføre en politikk som vil fortsette å øke forskjellene og ramme de sårbare, sier Arbeiderparti-lederen til NTB.

Støre sier det nå venter en stor intern diskusjon i partiet, som nå må stake ut en kurs videre og velge ny leder. Jeremy Corbyn har kunngjort at han går av på nyåret, og Støre medgir at han tror Corbyn hadde utfordringer som statsministerkandidat.

– Men jeg tror også at programmet var for ytterliggående til å appellere til de bredere velgermassene, sier Ap-lederen.

At britene nå ser ut til å forlate EU betyr at Norge må belage seg på forhandlinger om framtidige handelsavtaler med britene. Tiden for å komme i land er knapp – Johnsons regjering sikter på å ha avtalene på plass i løpet av overgangsperioden som er ment å utløpe allerede i slutten av 2020.

– Jeg forutsetter at regjeringen forbereder seg på forhandlinger med Storbritannia med mål om å ivareta norske interesser. Vi vil fortsatt ha sterkt samhold og handelsrelasjoner med Storbritannia, sier han.

